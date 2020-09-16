البرلمان..كتلة التجمع الوطني الديمقراطي تنتخب ممثليها

شرعت المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، في عملية تجديد عضوية ممثليها في هياكل المجلس.

وذلك عملا بأحكام المادة 13 من القانون العضوي 16 – 12 المؤرخ في 25 غشت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وبمواد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،

والتزاما بتعليمه رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، الموجهة لرؤساء المجموعات البرلمانية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن قبل تاريخ 25 سبتمبر 2020.

وحسب بيان المجلس، فقد أسفرت عملية تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني في المناصب التي تؤول للتجمع الوطني الديمقراطي، خلال عملية الانتخاب اليوم ، الاربعاء 16 سبتمبر 2020 ، بمقر المجلس تحت إشراف رئيس المجموعة البرلمانية محمد قيجي، وبحضور أعضائها، 96 نائبا و23 بالوكالة و 0 غياب،

بفوز كل من سليماني جيلالي، شنوف محمد وسليماني عبد القادر بمناصب نيابة رئيس المجلس الشعبي الوطني، وشنيني عبد الكريم ، لوهيبي نبيل، مخرف صليحة ومزوزي محمد بمنصب رئاسة اللجان الدائمة، فيما فاز كل من معلاوي سعاد، عبدات حميد ، بوجرار خديجة ، ونكاع عبد الرحمان بمنصب نيابة رئاسة اللجان الدائمة ، وكل من ماضي يوسف ، لعوادي مونية ، شعلال وفاء وعبد العالي عبد القادر بمنصب مقرري اللجان الدائمة .

ويحوز التجمع الوطني الديمقراطي على رئاسة 4 لجان دائمة: لجنة الدفاع الوطني، لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي،

و4 مناصب نيابة رئاسة اللجان: لجنة المالية والميزانية، لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات،

و4 مناصب مقرري اللجان: لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية، لجنة الثقافة والاتصال، لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة .. وسيتم توزيعهم عليها من طرف الأمين العام للحزب حسب التخصص وبعد مراعاة التمثيل المناطقي .