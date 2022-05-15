البرلمان يتدخل في قضية منع الأساتذة تسليم كشوف نقاط التلاميذ

تعهدت الغرفة السفلى للبرلمان بعدم البقاء مكتوفة الأيدي حيال ممارسات الأساتذة اتجاه التلاميذ وأوليائهم برفضهم تسليم كشوف النقاط ومدى تأثير ذلك على تحصيلهم الدراسي، وأكدت على أهمية تدخل الوزارة الأولى من أجل فك هذه المعضلة إذا كانت تتجاوز صلاحيات وزارة التربية الوطنية.

وقال رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني عبد الكريم عابد، بأنه لا ولن يقف مكتوف الأيدي حيال الوضعية هذه وأنه سيستعمل ويفعِل كل صلاحياته كرئيس للجنة في المساءلة والمتابعة حماية لتمدرس أبنائنا، مؤكدا في تصريح خص به “النهار”، على أن استمرار هذه الوضعية يشكل معضلة للجميع فالوزارة مرتبطة بمواعيد رسمية لإعلان النتائج في مختلف الامتحانات والمعلوم أن جزء من النقاط يدخل في حساب معدلات الامتحانات الرسمية كما هو الحال في مادة التربية البدنية ونتائج التعليم المتوسط مبنية على نتائج الفصول الثلاثة في حساب الانتقال لغير الناجحين والانتقال إلى المتوسط يكون بالمعدل السنوي بالنسبة التعليم الإبتدائي هذه السنة بعد إلغاء الامتحان الرسمي لهذا المستوى. مشيرا في المقابل إلى أن تأخر الوزارة في إيجاد الحلول لهذه القضية والارتباك الملحوظ في معالجة هذا الملف هو أمر يقلقنا كثيرا ويؤثر سلبا بلا شك على المسار المدرسي للتلميذ ويشوش عليه في التحصيل والانتقال والتحضير للامتحانات.

عابد: حالة قلق كبيرة تسود أولياء التلاميذ

وقال المتحدث “هناك حالة قلق كبيرة بالنسبة للأولياء لحرمانهم من الاطلاع على كشوف أبنائهم وعدم إحاطتهم بالنقاط يحرمهم من متابعة تمدرس أبنائهم ويشكل هاجسا للمقبلين على الامتحانات الرسمية”، داعيا هنا إلى تبني الأطراف لغة الحوار باعتباره السبيل الوحيد والجاد الذي تحترم فيه المواعيد والاتفاقيات “ندعو الجميع إلى اعتماد لغة التنازل وتفهم الأوضاع الحالية للبلد ونحن كلجنة على استعداد لنؤدي دور الوساطة في الحوار لكي نضمن استقرارا نفسيا لأبنائنا ونحافظ من جهة أخرى كرامة المربي وتحسين مستواه وصيانة حقوقه”.

كما ندعو من جهة أخرى-يضيف المتحدث- أولياء الأمور إلى التشاور والتدخل في هذا الملف حتى لا تبقى المدرسة رهينة في كل مرة لتماطل الوصاية من جهة وارتفاع سقف المطالب من جهة أخرى مع إدراكنا لحاجة موظفي القطاع إلى الاهتمام وتحسين للوضعية الاجتماعية مساواة بكثير من الدول التي تماثل البلد اقتصاديا وإذا كان الملف يتجاوز صلاحيات وزارة التربية فعلى الوزارة الأولى أن تأخذ على عاتقها والتدخل لحل النزاع القائم وضمان الحقوق للتلاميذ من جهة وللأساتذة من جهة أخرى.

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أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن قرار تعديل تاريخ العطلة الشتوية اتخذ بعد تسجيل إصابات بأعداد متزايدة بكورونا وسط التلاميذ في المراحل التعليمية الثلاثة.

واعتبر الوزير هذا القرار خطوة استباقية حذِرة اتخذتها الدولة الجزائرية لحماية أبنائنا التلاميذ ومن خلالهم عائلاتهم من هذا المرض.

كما ذكّر الوزير خلال ترسه أشغال ندوة وطنية أمس الأربعاء، بالقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في بداية الجائحة. أين تم اتخاذ إجراءات وقائية احترازية على مستوى الوطن ماحدّ من نسب الإصابة بهذا الوباء. كما جنّب بلادنا ما آلت إليه عديد الدول، كما أن بلادنا اليوم أصبحت تنتج هذا اللقاح.

قرار تعديل تاريخ عطلة الشتاء يعني التلاميذ فقط

وبخصوص قرار تعديل تاريخ عطلة الشتاء، أكد الوزير أنّ ذلك يعني التلاميذ فقط، إذ يتوجب على الأساتذة والإداريين مواصلة إنجاز العمليات الخاصة بنهاية الفصل الأول للسنة الدراسية 2021-2022 المتبقية. وذلك فيما بتصحيح أوراق الاختبارات وتحضير مجالس الأقسام وعقدها، على أن يتم تسليم كشوف نقاط الفصل الأول لأولياء التلاميذ يوم الخميس 16 ديسمبر 2021.

العطلة ستسمح للتلاميذ والموظفين المصابين بكورونا أن يدخلوا في فترة عزل

كما أن الفترة المقررة لعطلة الشتاء ستسمح للتلاميذ والموظفين الذين أُصيبوا بهذا الوباء أن يدخلوا في فترة عزل حتى يتماثلوا للشفاء دون أن يتكوّن لديهم هاجس عدم متابعة الدروس وهي فترة كافية للتعافي من وباء كوفيد – 19.

وفي ذات الصدد، أشار الوزير أن هذا القرار تم اتخاذه بعد دراسة نسبة التقدم في تنفيذ البرامج والذي يعتبر مقبولا جدا خاصة وأن الدخول المدرسي لهذه السنة كان في شهر سبتمبر.

كما شدد على وجوب استغلال الأسبوع المقبل للشروع في تنظيم حملة تلقيح ثانية. وذلك امتثالا لقرار رئيس الجمهورية الرامي إلى تلقيح جميع مستخدمي قطاع التربية. وهذا لضمان سلامة أبنائنا التلاميذ، حيث أضحت عملية التلقيح ضرورة أمنية، صحية. وكذا تضامنية وأخلاقية لابد على الجميع الالتزام بها لحماية أنفسهم ومحيطهم.

واستنادا إلى الاجتماع الذي عقده قبيل انطلاق المحاضرة المرئية مع وزير الصحة، قصد ضبط الإجراءات العملية التي يجب مباشرتها في الميدان. طالب الوزير مديري التربية بالتنسيق مع مديري الصحة بالولايات من أجل البحث في أنجع الآليات. والتي تضمن تقريب الفِرق الطبية من مستخدمي القطاع. وهذا ظهيرة يوم الخميس 09 ديسمبر 2021 للخروج بخارطة طريق يُشرع في تنفيذها ابتداء من يوم الأحد 12 ديسمبر 2021. وتقدم تقارير إحصائية يومية للإدارة المركزية عن نسب التلقيح المسجلة على مستوى كل مديرية تربية. كما حثّ الوزير مديري التربية على تكثيف التدخلات الإعلامية على مستوى مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والوطنية للتحسيس والتوعية بضرورة التلقيح وأهميته في ضمان تمدرس أبنائنا التلاميذ.

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أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها اليوم عن تعديل موعد عطلة الشتاء من من الخميس 9 ديسمبر إلى السبت 1 جانفي 2021. وهذا التعديل في موعد العطلة يشمل الأطوار الثلاثة بكل المناطق والولايات.

واوضح بيان الوزارة أن مواصلة العمل بين 12 إلى 16 ديسمبر بالنسبة للأساتذة وموظفي إدارة المؤسسات التربوية. كما ان مواصلة العمل تخصص لإنجاز الأعمال المرتبطة بنهاية الفصل الأول مثل تصحيح أوراق الاختيار وعقد مجالس الأقسام وحجز العلامات في الأرضية الرقمية إلى غاية الانتهاء منها.

من جهة اخرى قررت الوزارة تنظيم يوم مفتوح لاستقبال أولياء التلاميذ وتسليمهم كشوف العلامات الخاصة بأبنائهم. بالإضافة إلى اليوم المفتوح لاستقبال الأولياء يكون يوم الخميس 16 ديسمبر من التاسعة صباحا إلى 14.00

كما أشار بيان الوزارة إلى تنظيم حملة تلقيح واسعة ومكثفة على مستوى كل المؤسسات التعليمية بالأطوار الثلاثة ضد فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة خلال الأسبوع من الأحد 12 إلى الخميس 16 ديسمبر