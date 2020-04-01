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البرلمان يصرف 45 مليار سنتيم لدى الخزينة العمومية لمواجهة تفشي كورونا

الوطني
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البرلمان يصرف 45 مليار سنتيم لدى الخزينة العمومية لمواجهة تفشي كورونا
بقلم م. فيصل

قرر المجلس الشعبي الوطني بصرف مبلغ 45 مليار سنتيم في الحساب المفتوح لدى الخزينة العمومية لمواجهة تفشي كورونا.

وخلال الإحتماع الذي ترأسه عد القادر شنين دعا رئيس المجلس إلى أهمية إشراك المنتخبين في عمليات التحسيس والتضامن على المستوى المحلي.

كما ثمن رئيس المجلس المساهمات المالية التي قام بها بعض النواب وإطارات المجلس في إطار الحملة الوطنية التضامنية لمحاربة كورونا.

كما جدد المجلس دعوة المواطنين إلى التقيد بإجراءات الوقائية وإلتزام البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة القسوى .

هذا وقد ترحم  اليوم أعضاء البرلمان على روح النائب عبد القادر زغيمي الذي وافتنه المنية اليوم وكذا روح ضحايا الوباء.


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