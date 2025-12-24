البرلمان يصوت بالإجماع على مقترح قانون تجريم الاستعمار

صوّت أعضاء البرلمان اليوم بالإجماع على مقترح قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار. في خطوة وُصفت بالتاريخية. تعكس الإرادة الوطنية لحفظ الذاكرة التاريخية للشعب الجزائري وصون حقوقه.

وجاء هذا التصويت خلال جلسة عامة حضرها أعضاء الحكومة وعدد من المسؤولين، حيث نوقش المقترح بشكل موسّع قبل اعتماده بالإجماع. ليصبح خطوة قانونية مهمة في سبيل مواجهة آثار الاستعمار وضمان الاعتراف الرسمي. بالجرائم التي ارتُكبت خلال تلك الفترة.