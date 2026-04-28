البرلمان يصوّت غدًا على تعديل قانون الأنشطة التجارية

يعقد المجلس الشعبي الوطني، يوم غد الأربعاء، جلسة عامة بداية من الساعة العاشرة صباحًا، تخصص للتصويت على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.

وتندرج هذه الجلسة في إطار استئناف أشغال المجلس بعد فترة من النشاطات التشريعية المكثفة. إذ ينتظر أن يشكل هذا المشروع خطوة إضافية نحو تحسين مناخ الأعمال وتنظيم السوق. بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

ويهدف تعديل القانون الحالي إلى تكييف الإطار التشريعي مع المستجدات الاقتصادية. وتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين. بما يدعم ديناميكية الاستثمار ويشجع على المبادرة في مختلف القطاعات.