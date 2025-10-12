إعــــلانات
البرلمان يناقش مشروعي قانونين حول الأوسمة العسكرية في جلسة عامة غدا

بقلم نادية بن طاهر
سيستأنف المجلس الشعبي الوطني، يوم غد الاثنين، أشغاله في جلسة عامة في الساعة التاسعة والنصف 9:30 صباحا.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تخصص الجلسة لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي.

وكذا ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 86/04 المؤرخ في 11 فبراير 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي.

وبعد الاستماع إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، سيفسح المجال لممثل الحكومة من أجل الإجابة على أسئلة وانشغالات النواب.

