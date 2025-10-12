البرلمان يناقش مشروعي قانونين حول الأوسمة العسكرية في جلسة عامة غدا

سيستأنف المجلس الشعبي الوطني، يوم غد الاثنين، أشغاله في جلسة عامة في الساعة التاسعة والنصف 9:30 صباحا.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تخصص الجلسة لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي.

وكذا ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 86/04 المؤرخ في 11 فبراير 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي.

وبعد الاستماع إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، سيفسح المجال لممثل الحكومة من أجل الإجابة على أسئلة وانشغالات النواب.