البرلمان يُصادق على الأحكام محل الخلاف في نص قانون المرور

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، على الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتضمن قانون المرور.

كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على النص المصوت عليه المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.

وعقب المصادقة على الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتضمن قانون المرور، قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود كلمة عبر فيها عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس الامة، عزوز ناصري، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

كما ثمّن الوزير المجهودات المبذولة من طرف الجميع للوصول إلى صيغة توافقية تعزّز جودة النص وتخدم المصلحة العامة. مؤكّدًا أن هذا القانون يشكّل لبنة إضافية في مسار تطوير المنظومة التشريعية الوطنية في مجال السلامة المرورية. بما يضمن تنظيم حركة السير وحماية مستعملي الطريق.

وفي ختام كلمته، جدّد الوزير تأكيده على حرص مختلف القطاعات والهيئات المعنية على مرافقة تنفيذ هذا القانون. وتوفير الظروف الكفيلة بالتطبيق العادل والشفاف لأحكامه، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث المرور.