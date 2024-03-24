البرنامج التكميلي التنموي لـ 4 ولايات على طاولة مجلس الوزراء

يترأس اليوم الأحد، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يتناول الاجتماع عروضا تتعلق بمتابعة مدى تنفيذ البرامج التكميلية للتنمية بولايات خنشلة، تيسمسيلت، الجلفة وتندوف.

كما يتناول الاجتماع التقرير المرحلي الخاص بالإحصاء العام للفلاحة، وبرنامج إيصال الكهرباء للمستثمرات الفلاحية والمناطق الصناعية ومناطق النشاط. بالإضافة إلى وضعية التحضيرات للألعاب الأولمبية 2024.