البرنامج التكميلي للنقل الجوي والبحري خلال موسم الصيف
أعلنت اليوم الخميس وزارة النقل عن البرنامج التكميلي بالنسبة للنقل الجوي والبحري خلال موسم الإصطياف 2022. وجاء هذا البرنامج تطبيقا لقرار رئيس الجمهوريةالمتضمن تعزيز النقل الجوي و البحري لموسم الصيف.
وحسب بيان الوزارة فقد جاء البرنامج التكميلي النقل الجوي و البحري كمايلي:
بالنسبة للنقل الجوي:
على الشبكة الأوروبية:
الجزائر – باريس – الجزائر : إضافة 24 رحلة في الأسبوع للوصول إلى 52 رحلة أسبوعيا منها 3 رحلات لفائدة طاسيلي للطيران.
وهران – باريس – وهران: إضافة 12 رحلة في الأسبوع للوصول إلى 19 رحلة أسبوعيا.
الجزائر – مارسيليا – الجزائر : إضافة 11 رحلة في الأسبوع للوصول إلى 14 رحلة أسبوعيا.
وهران – مارسيليا – وهران: إضافة 5 رحلات في الأسبوع للوصول إلى 7 رحلات أسبوعيا.
قسنطينة – مارسيليا – قسنطينة : إضافة 1 رحلة في الأسبوع للوصول إلى رحلات 3 أسبوعيا.
الجزائر – ليون – الجزائر : إضافة 4 رحلات في الأسبوع للوصول إلى 11 رحلة أسبوعيا.
وهران – ليون – وهران: إضافة 4 رحلات في الأسبوع للوصول إلى 7 رحلات أسبوعيا.
قسنطينة – ليون – قسنطينة : إضافة رحلتين 2 في الأسبوع للوصول إلى 5 رحلات أسبوعيا.
الجزائر – تولوز – الجزائر : إضافة 4 رحلات في الأسبوع للوصول إلى 6 رحلات أسبوعيا.
وهران – تولوز – وهران: إضافة 4 رحلات في الأسبوع للوصول إلى 7 رحلات في أسبوعيا.
الجزائر – ليل – الجزائر : 4 رحلات في الأسبوع بدون تغيير.
الجزائر – نيس – الجزائر : إضافة رحلة 1 في الأسبوع للوصول إلى3 رحلات أسبوعيا.
الجزائر – مونبولي – الجزائر : إعادة فتح بمعدل رحلتين 2 في الأسبوع.
وهران – مونبولي – وهران : إعادة فتح بمعدل رحلتين 2 في الأسبوع.
بجاية – باريس – بجاية : إعادة فتح بمعدل 7 رحلات في الأسبوع.
عنابة – باريس – عنابة : إعادة فتح بمعدل 7 رحلات في الأسبوع.
سطيف – ليون –سطيف : إعادة فتح بمعدل 4 رحلات في الأسبوع.
عنابة – مارسيليا – عنابة : إعادة فتح بمعدل 3 رحلات في الأسبوع.
تلمسان – باريس – تلمسان : إعادة فتح بمعدل 4 رحلات في الأسبوع.
الجزائر – نونت – الجزائر : إعادة فتح بمعدل رحلتين 2 في الأسبوع من قبل شركة طاسيلي للطيران.
الجزائر – ستراسبورغ – الجزائر : إعادة فتح بمعدل رحلتين 2 في الأسبوع من قبل شركة طاسيلي للطيران.
قسنطسنة – ستراسبورغ – قسنطينة : إعادة فتح بمعدل رحلة 1 في الأسبوع من قبل شركة طاسيلي للطيران.
وهران – ستراسبورغ – وهران : إعادة فتح بمعدل رحلة 1 في الأسبوع من قبل شركة طاسيلي للطيران.
قسنطينة – باريس – قسنطينة : 7 رحلات في الأسبوع بدون تغيير.
وهران – فيينا – وهران : فتح رحلتين 2 في الأسبوع.
الجزائر – جنيف – الجزائر : 3 رحلات في الأسبوع بدون تغيير.
الجزائر – بروكسل – الجزائر : رحلتين 2 في الأسبوع بدون تغيير.
وهران – إسطنبول – وهران : إعادة فتح 13 رحلة في الأسبوع.
الجزائر – انطاليا – الجزائر : إعادة فتح 7 رحلات في الأسبوع.
الجزائر – إسطنبول – الجزائر : 7 رحلات في الأسبوع بدون تغيير.
الجزائر – لندن – الجزائر : إضافة رحلة 1 في الأسبوع للوصول إلى 5 رحلات أسبوعيا.
الجزائر – فرانكفورت – الجزائر : إضافة رحلتين 2 في الأسبوع من قبل طاسيلي للطيران للوصول إلى 5 رحلات أسبوعيا.
الجزائر – روما – الجزائر : إضافة رحلة 1 في الأسبوع من قبل طاسيلي للطيران للوصول إلى 5 رحلات أسبوعيا.
الجزائر – ميلان – الجزائر : رحلتين 2 في الأسبوع بدون تغيير.
وهران – لشبونة – وهران : فتح رحلتين 2 في الأسبوع.
وهران – فرانكفورت – وهران : فتح رحلة 1 في الأسبوع.
الجزائر – موسكو – الجزائر : رحلة 1 في الأسبوع.
المغرب العربي والشرق الوسط:
الجزائر – دبي – الجزائر : 4 رحلات في الأسبوع بدون تغيير.
الجزائر – القاهرة – الجزائر : 3 رحلات في الأسبوع بدون تغيير.
وهران – القاهرة – وهران : فتح 7 رحلات في الأسبوع.
وهران – تونس العاصمة – وهران: فتح 7 رحلات في الأسبوع.
الجزائر – تونس العاصمة – الجزائر : 7 رحلات في الأسبوع.
الجزائر – الدوحة – الجزائر : رحلتين 2 في الأسبوع بدون تغيير.
الشبكة الإفريقية:
الجزائر – نواقشوط – الجزائر: إضافة رحلة 1 للوصول إلى رحلتين 2 في الأسبوع.
الجزائر – دكار – الجزائر: رحلتين 2 في الأسبوع.
الخطوط الطويلة: 10 رحلات في الأسبوع:
الجزائر – بكين – الجزائر: إعادة فتح بمعدل رحلتين 2 في الأسبوع.
الجزائر – مونتريال – الجزائر: إضافة 3 رحلات في الأسبوع للوصول إلى 8 رحلات في الأسبوع.
بالنسبة للنقل البحري:
إضافة 05 رحلات أسبوعيا، ليرتفع العدد الإجمالي للرحلات إلى 07 رحلات موزعة كالتالي:
بجاية – مرسيليا – بجاية: فتح رحلة 1 أسبوعيا.
الجزائر – مرسيليا – الجزائر: إضافة رحلتين 2 في الأسبوع للوصول إلى 3 رحلات أسبوعيا.
سكيكدة – مرسيليا – سكيكدة: فتح رحلة 1 أسبوعيا.
وهران – مرسيليا – وهران: فتح رحلة 1 أسبوعيا.
الجزائر – أليكانتي – الجزائر: رحلة 1 أسبوعيا بدون تغيير.