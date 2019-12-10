البرنامج الكامل للدور ال32 من منافسة كأس الجمهورية

جرت أمسية اليوم الثلاثاء قرعة الدور ال32 من منافسة كأس الجمهورية لموسم 2019-2020 بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان.
القرعة أسفرت عن مواجهات قوية وآخرى متوازنة وجاءت عن النحو التالي:
نصر الفجوج / إتحاد بسكرة.
حي فيلاج موسى / وداد تلمسان.
إتحاد الجزائر / إتحاد خنشلة.
شباب بلدية ميلة / أمل بوسعادة.
إتحاد بلدية بومدفع / نادي تضامن سوف.
جمعية وهران / أتليتيك حيدرة.
جمعية الخروب / شباب برج منايل.
مولودية الجزائر / أولمبيك المڨرن.
شباب المرسى/ وفاق سور الغزلان.
الشباب الرياضي لبلدية أدرار / نادي بلدية تلاغ.
أمل غريس / مولودية وادي الشعبة.
مولودية وهران / مستقبل شباب أرزيو.
شباب قسنطينة / نجم مڨرة.
الشباب الرياضي هواري بومدين / شباب الزاوية.
أتلتيك بارادو / بئر العرش.
الترجي الرياضي ڨالمة / إتحاد الحراش.
شباب المشرية / أولمبيك أرزيو.
مولودية البيض / إتحاد الأخضرية.
جمعية الشلف / إتحاد بني دوالة.
جمعية عين مليلة / شبيبة القبائل.
النادي الرياضي لبلدية لرجام / أمل بلدية شلغوم العيد.
شبيبة بجاية / وفاق سطيف.
مولودية باتنة / إتحاد الرياضي السوڨر.
الشباب الرياضي بني ثور / إتحاد الرياضي لمدينة عنابة.
أولمبي المدية / مولودية بجاية.
وداد بوفاريك / إتحاد وهران.
إتحاد الرياضي السوفي / إتحاد بلعباس.
مثالية تيغنيف / شباب بلوزداد.
أهلي برج بوعريريج / إتحاد المشرية.
أمل برج الصباط / نصر حسين داي.
أمل الأربعاء / مولودية قسنطينة.
شبيبة الساورة/ دفاع تاجنانت.
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