البرنامج الكامل للدور ال32 من منافسة كأس الجمهورية

جرت أمسية اليوم الثلاثاء قرعة الدور ال32 من منافسة كأس الجمهورية لموسم 2019-2020 بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان.

القرعة أسفرت عن مواجهات قوية وآخرى متوازنة وجاءت عن النحو التالي:

نصر الفجوج / إتحاد بسكرة.

حي فيلاج موسى / وداد تلمسان.

إتحاد الجزائر / إتحاد خنشلة.

شباب بلدية ميلة / أمل بوسعادة.

إتحاد بلدية بومدفع / نادي تضامن سوف.

جمعية وهران / أتليتيك حيدرة.

جمعية الخروب / شباب برج منايل.

مولودية الجزائر / أولمبيك المڨرن.

شباب المرسى/ وفاق سور الغزلان.

الشباب الرياضي لبلدية أدرار / نادي بلدية تلاغ.

أمل غريس / مولودية وادي الشعبة.

مولودية وهران / مستقبل شباب أرزيو.

شباب قسنطينة / نجم مڨرة.

الشباب الرياضي هواري بومدين / شباب الزاوية.

أتلتيك بارادو / بئر العرش.

الترجي الرياضي ڨالمة / إتحاد الحراش.

شباب المشرية / أولمبيك أرزيو.

مولودية البيض / إتحاد الأخضرية.

جمعية الشلف / إتحاد بني دوالة.

جمعية عين مليلة / شبيبة القبائل.

النادي الرياضي لبلدية لرجام / أمل بلدية شلغوم العيد.

شبيبة بجاية / وفاق سطيف.

مولودية باتنة / إتحاد الرياضي السوڨر.

الشباب الرياضي بني ثور / إتحاد الرياضي لمدينة عنابة.

أولمبي المدية / مولودية بجاية.

وداد بوفاريك / إتحاد وهران.

إتحاد الرياضي السوفي / إتحاد بلعباس.

مثالية تيغنيف / شباب بلوزداد.

أهلي برج بوعريريج / إتحاد المشرية.

أمل برج الصباط / نصر حسين داي.

أمل الأربعاء / مولودية قسنطينة.

شبيبة الساورة/ دفاع تاجنانت.