البرنامج الكامل للمنتخب المحلي في دور مجموعات “الشان”

تعرّف المنتخب الوطني المحلي، اليوم الجمعة، على البرنامج الرسمي لمباريات دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا “شان”.

المقررة في الفترة بين أوت وسبتمبر 2025 بتنظيم ثلاثي بين أوغندا، كينيا، وتنزانيا.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم برنامج المنتخب المحلي في دور المجموعات، والذي سيشهد مواجهات قوية أمام منتخبات متنوعة المدارس الكروية.

ويدخل أشبال الناخب، مجيد بوقرة، هذا التحدي القاري بطموحات كبيرة، في مجموعة قوية، إذ يستهل “الخُضر” المشوار بمواجهة منتخب أوغندا يوم 4 أوت على الساعة 20:00 بملعب مانديلا الوطني في العاصمة كامبالا. ثم يواجهون منتخب جنوب إفريقيا يوم 8 أوت على الساعة 17:00 في نفس الملعب.

وسيكون المنتخب المحلي معفيًا من خوض الجولة الثالثة. قبل أن يلاقي منتخب غينيا في الجولة الرابعة يوم 15 أوت في ملعب مانديلا على الساعة 20:00.

ويختتم الخُضر الدور الأول بمواجهة النيجر يوم 18 أوت على الساعة 20:00 بملعب نيابو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.