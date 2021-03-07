البرنت بـ 69.36 دولار للبرميل

سجل سعر البرنت أعلى سعر له منذ سنتين حيث وصل سعر البرميل الواحد من البرنت الى 69.36 دولار.

وأنهت أسعار البرنت، الخام المرجعي لبحر الشمال، المسعر ببورصة لندن، والذي يعد مرجعا للخام الجزائري اعلى مستوى لها منذ عامين.

وحسب مختلف الوكالات العالمية، فقد انهت العقود الآجلة لخام برنت عند 69.36 دولار أي بزيادة قدرها 3.9بالمائة.

ويعد هذا اعلى مستوى لها منذ أفريل 2019، حتى قبل تداعيات وباء كوفيد 19 على سوق النفط العالمية.

ويأتي هذا التحسن في أسعار الذهب الأسود مقارنة بالمستويات المتدنية المسجلة بسبب تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد العالمي.

كما يعود ارتفاع سعر البرانت الى سوق النفط غداة قرار الدول المشاركة في اعلان التعاون لمنظمة أوبك و خارج أوبك.

للعلم يبلغ عدد الدول المشاركة إلى 23 دولة للإبقاء على المستوى المحدد لرفع الإنتاج حتى نهاية شهر أفريل المقبل.

فيما كان ينتظر البعض رفعه بسبب تحسن مؤشرات سوق النفط في ظل مواصلة حملات التلقيح ضد الإصابة بوباء كوفيد-19.

يذكر أنه منذ بداية جانفي المنصرم تعتمد “أوبك+” تخفيضات في الإنتاج بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا.

وأكدت دول أوبك + في بيانها الختامي لاجتماعها الـــ 14 المنعقد الخميس الماضي على مواصلة جهودها للمساهمة في دعم إعادة توازن السوق الدولية للبترول.

وهذا طبقا للقرارات “التاريخية” المتخذة خلال الاجتماع الوزاري العاشر في 12 أفريل 2020.