البرهان: السودان يتعرض الى مؤامرة من شركاء دوليين ونرحب بوجود الجزائر في أي حوار لحل أزمتنا

أكد رئيس مجلس السيادي لجمهورية السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمان، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، أن بلاده ترحب بوجود الجزائر في أي حوار أو نقاش يسعى الى إيجاد حل سلمي للأزمة التي يعيشها السودان.

وأوضح رئيس مجلس السيادي لجمهورية السودان في تصريح صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, عقب المحادثات التي جمعتهما بمقر رئاسة الجمهورية، أن السودان يتعرض الى مؤامرة من شركاء دوليين وإقليميين.

وبعض النفوس المشتراة من الوطنيين الذين يتآمرون على شعبهم، لكن في النهاية ستنتصر الإرادة الشعبية الصادقة ويقف السودان بفضل الله وشعبه ومساندة الوطنيين من الأمة العربية والإسلامية.

وأعرب ذات المتحدث، عن سعادته بوجود الجزائر في أي طاولة للحوار والنقاش، سواء كانت عربية أو افريقية.

لأن الجزائر، حسب ما قال، تنصر الحق دوما ومواقفها ثابتة ونفتخر بها ونريد أن نرى الحلول السلمية تسير حتى نستطيع أن نتجاوز هذه المحنة.

كما اشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمواقف الرئيس تبون والشعب الجزائري العريق المتشبع بالوطنية ومناصرة القضايا العادلة.

مضيفا في نفس الاطار أن الجزائر ظلت دوما تدعم الحق وتدعم السودان في كل ما ألم به من معضلات عبر التاريخ، مجددا دعم بلاده لعضوية الجزائر في مجلس الأمن للأمم المتحدة.

ونوه في نفس السياق الروح الأخوية الصادقة للرئيس تبون وفهمه لكل قضايا المنطقة وملف السودان.

كما اكد هذا الأخير، من جانب آخر أنه تطرق في محادثاته مع رئيس الجمهورية الى العديد من المواضيع المشتركة الى جانب بحث مختلف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.