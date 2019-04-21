البرهان: “مستعدون لتسليم السلطة غدا في السودان”

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إن المجلس مستعد لتسليم “مقاليد الحكم” غدا، في حال تراضت القوى السياسية، وقدمت حكومة متفقا عليها.

وفي حديث له مع التلفزيون السوداني، قال البرهان : “نرى أن الخيار المناسب للفترة الانتقالية لتسليم السلطة في البلاد، هو عامان”.

واضاف رئيس المجلس الانتقالي : “لكن إذا تراضت القوى السياسية واتفقت فيما بينه،ا وقدمت حكومة متفقا عليها، يمكن أن نسلمهم مقاليد الحكم غدا”.

وتابع: “كما قلنا من قبل فإن المجلس ليس طامعا في السلطة.. نحن نسعى إلى أن تكون الفترة الانتقالية بإشراف حكومة تكنوقراط حتى تكون بيئة الانتقال مهيئة للجميع”.

وبيّن المتحدث أن المجلس العسكري “دوره مكمل للانتفاضة وللثورة”، مشيرا إلى أن المجلس “ليس خصما لأي أحد، بل هو مكمل لأدوار الآخرين”.

وفيما يتعلق بالاعتقالات، أكد البرهان أنه تم إطلاق جميع المعتقلين السياسيين، دون أي استثناء.

وفي السياق نفسه، أوضح أن النيابة أوكلت لها مهمة تحديد “المتورطين في قتل المتظاهرين وفي مختلف الجرائم”.

وبشأن الأموال التي عُثر عليها في مقر إقامة الرئيس السابق، عمر البشير، ذكر البرهان أنها أودعت في البنك المركزي.

في المقابل، كشف أن المجلس أجرى بعض التعديلات الرئيسية، في عدة وزارات، “مراعاة للخبرة والكفاءة”.

وذكر البرهان، أن وفدا سودانيا سيزور الولايات المتحدة الأميركية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.