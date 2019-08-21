البرهان يؤدي اليمين كرئيس للمجلس السيادي السوداني

أدى الفريق، أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، أما مجلس القضاء السوداني، ليتولى رسميا، رئاسة المجلس السيادي السوداني.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، أدى البرهان اليمين الدستورية، في العاصمة السودانية الخرطوم، أمام رئيس القضاء المكلف، يحيى أبوشورة.

ويتكون المجلس السيادي السوداني، من 11 عضوا، 6 منهم من المدنيين، و5 من العسكريين.

وسيؤدي كل أعضاء المجلس السيادي السوداني، القسم أمام البرهان، في وقت لاحق.

وكان المجلس العسكري الإنتقالي، وقوى الحرية والتغيير في السودان، قد اتفقا على تشكيل مجلس السيادة.

وتم تشكيل المجلس، من 12 عضوا، لقيادة المرحلة الإنتقالية في السودان، والتي ستدوم 39 شهرا.