«البروسيات توصلكم للدار عن طريق البريد»

عميد أول للشرطة ومدير وحدات الجوية للأمن الوطني.. يحياوي عبد المجيد:

«البروسيات» تصل منازل السائقين المخالفين مدعمة بصور وترقيم المركبة

المخالفات ترصدها حوامات مجهزة بـ«ردارات» SPEEDO عالية الدقة

الردار سيتم العمل به كمرحلة أولى على مستوى العاصمة ووهران

لن يضطر رجال الشرطة قريبا من توقيف المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات مرورية على مستوى حواجز الأمن، حيث ستكون هذه المخالفات مسجلة عن طريق كاميرا عالية الجودة في حوامات الشرطة، وإرسال المخالفة عن طريق البريد إلى صاحبها لتصله إلى باب المنزل.

وسيتسلم أصحاب السيارات والشاحنات الغرامات الجزافية مصحوبة بصور تثبت وقت ومكان المخالفة عن طرق البريد، أين سيتم التقاط صور من كاميرات الرادار الحديثة والدقيقة SPEEDO المتواجد بالحومات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطن.

وكشف عميد أول للشرطة ومدير وحدات الجوية للأمن الوطني، يحياوي عبد المجيد، في تصريح خص به «النهار»، عن تجهيز المروحيات التابعة لمديرية الأمن الوطني بأحدث كاميرات المراقبة مزودة بالرادار، والتي تستطيع كشف جميع المخالفات التي تحدث على مستوى الطرقات بالجزائر العاصمة وولاية وهران كمرحلة أولى، ليتم تعميمها خلال الأشهر القادمة.

وقال عميد أول للشرطة، يحياوي عبد المجيد، إن الرادار الجديد الذي سيتم استخدامه في تنظيم حركة المرور ووضع حد للسائقين المتهورين، بالإضافة إلى كشف السيارات المسروقة والمزورة والدراجات النارية المسروقة والمستعملة في عمليات إجرامية، وكذلك كشف أوكار الجريمة.

وأشار المتحدث إن وحدات الشرطة تقوم حاليا بتنظيم دوريات استطلاعية محدودة خلال اليوم، على أن تكون هناك دوريات على مدار اليوم أي بنظام 24 ساعة على 24 ساعة، معتمدة على تقنية الأشعة تحت الحمراء ليلا، مؤكدا أن الوحدات الجوية ستغطي جميع مناطق الولاية مع توحيد البث المباشر لباقي الوحدات على غرار المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو المتواجد بالجزائر العاصمة.

وقال، يحياوي عبد المجيد، إن جهاز SPEEDO يقوم برصد حركة المرور على مستوى محاور الطرقات المزدحمة، مؤكدا أنه في حالة رصد مخالفة معينة يقوم الجهاز بتحديد المركبة عن طريق تسجيل لوحة الترقيم، ليتم بعدها تحرير مخالفة مع صورة لسيارة يظهر عليها رقم التسلسلي وتاريخ وزمان وقوع المخالفة ترسل عن طريق البريد.

كما أكد ذات المسؤول إن الجهاز الجديد يعتبر الأول من نوعه في إفريقيا، مؤكدا إن مديرية الأمن الوطني قامت بتكوين عدد من الإطارات، والتي ستقوم ببرمجة جميع الكاميرات المتواجدة بالمروحيات عبر ولايات الوطن بالنظام الجديد الذي سيتم العمل به.

وقال عميد أول للشرطة إن الوظائف الحديثة المدمجة في كاميرات الحوامات ستسمح بإعطاء المزيد من الخيارات لمختلف وحدات الشرطة، من أجل معالجة القضايا ذات الصلة بالمخالفات والجنح المرورية بهامش خطأ منعدم تماما.