البروفسور بركاني:قرار الإبقاء على الحدود مغلقة جنب الجزائر الموجة الثانية من كورونا

كشف عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي وباء كورونا البروفسور بقاط بركاني، أن عدم تعرض الجزائر للموجة ثانية من فيروس كورنا راجع إلى قرار الرئيس تبون بالإبقاء على الحدود مغلقة.

وخلال حوار خص به موقع التلفزيون العمومي، قال البروفيسور بركاني:” أن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالإبقاء على الحدود مغلقة وعدم التسرع في فتحها بعد انخفاض عدد الإصابات بالفيروس خلال الأشهر الأخيرة الماضية جنب الجزائر الموجة الثانية من فيروس كورونا.”

وأضاف ذات المتحذث، أن كوفيد-19 مستورد وعزل الجزائر عن البلدان التي شهدت ارتفاعا في حالات الإصابة بكوفيد -19، كان القرار الصائب للجزائر.

هذا وضرب البروفيسور مثالا بما يحصل في دولتي الجوار تونس والمغرب اللذان يشهدان إرتفاعا كبيرا من حيث الإصابات بعد أن قررا فتح حدودهم جزئيا شهر أوت الماضي خاصة مع أوروبا.