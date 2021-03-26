البروفسور جنوحات: الحجر الصحي خلال رمضان مستبعد وفتح الحدود مستحيل حاليا

استبعد البروفيسور كمال جنوحات، رئيس الجمعية الوطنية لعلم المناعة،ورئيس المخابر المركزية للمؤسسة الاستشفائية العمومية، العودة إلى الحجر خلال الشهر الكريم.

وفي تصريح لإذاعة سطيف، حول عودة الرحلات الجوية قال “لا أتوقع ذلك، فرنسا وحدها سجلت 46 ألف إصابة بيوم واحد”.

وأضاف “كثير من الذين طالبوا بفتح الحدود كانوا يريدون إدخالنا في الموجة الثالثة التي يعرفها العالم حاليا ونحن تفاديناها”.

وتابع “ممكن أن فتح الحدود بعد نهاية هذه الموجة في العالم، وتواصل الاستقرار عندنا ما دون المائة إصابة يوميا”.

وأكد أن الجزائر تجنبت حدوث الموجة الثالثة للوباء التي يشهدها العالم حاليا، بفضل قرار الغلق الكلي للرحلات والحدود.

وأشار أن الجزائر ماضية في طريق الانتصار على هذا الوباء قبل نهاية العام، إذا واصلنا بنفس الوتيرة وحافظتا على الوقاية.

وأشار أن اللجنة العلمية سيطرت تماما على الفيروس الجديد من خلال اجراء تحقيق مباشر وسريع لأولى الاصابات.

وأكد أن الوضع متحكم فيه وغير مقلق، وذلك بالتكفل الجيد بكل الإصابات، مع ضرورة مواصلة الإجراءات الوقائية وتفادي الخطر بسبب التراخي.