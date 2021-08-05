البروفسور جنوحات: نتوقع انكسار العدوى لارتفاع عدد الملقحين

توقع البروفيسور كمال جنوحات رئيس المخابر المركزية والجمعية الوطنية لعلم المناعة في حديثه لإذاعة عين تموشنت، انكسار العدوى بكوفيد19. بالنظر إلى عدد الإصابات والتجاوب المتزايد لعمليات التلقيح.

وأضاف “نعول على وعي الشباب في الاستجابة والإقبال على التلقيح. بالعدوى الطبيعية تجاوزنا 50% ولن تتحدث عن المناعة الجماعية ما لم نتجاوز 85% إلى 90%. من الذين أصابتهم العدوى مع عدد الذين خضعوا للتلقيح”.

واستبعد المتحدث فرضية الجرعة الثالثة للقاحات التي استوردتها بلادنا. مشيرا أن البحوث العلمية مازالت تشتغل على المدة المناسبة بين جرعات التلقيح ولكن مبدئيا –يضيف- نستهدف زيادة المدة لأكثر من 4 أسابيع وأقل من 8.

وأورد أن الأعراض الجانبية الخفيفة بعد التلقيح معناها استجابة الجهاز المناعي بشكل جيد. ولم تسجل أي أعراض خطيرة عبر الوطن.