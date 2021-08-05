البروفسور جنوحات: 30%  من المصابين بالمستشفيات ونحو 25% من الوفيات “شباب”

قال البروفسور كمال جنوحات، رئيس المخابر المركزية والجمعية الوطنية لعلم المناعة. إن 30 بالمائة من المصابين عبر المستشفيات ونحو 25% من الوفيات هم من الشباب أقل من 45سنة.

وتابع “نعاني من مشكل ضعف التشخيص المبكرة للإصابات بسبب تباين الأعراض التي يقدمها متحور دالتا. كما أن التهويل والمعلومات المغلوطة تسبب في عزوف المرضى عن الذهاب للمستشفى وبالتالي تعقد وضعيتهم الصحية”.

وأضاف “حذرنا من أن متحور دالتا ينتشر بشكل أسرع وهو ما يفسر تزايد الإصابات. كما أن الموجات الجديدة عبر العالم أصبحت تسمى بموجات عديمي المناعة. والمقصود بهم أولئك الذين لم يخضعوا للتلقيح”.