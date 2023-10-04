البروفسور خياطي: هكذا سيتم التعامل مع الوافدين من فرنسا في حال انتشار “البق”

كشف البروفسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ”فورام”. في تصريح خص به “النهار أونلاين” عن مدى خطورة انتشار حشرة البق التي غزت فرنسا.

وقال البروفسور خياطي “حشرة البق تبيض 20 بيضة يوميا وعند دخول بقة واحدة إلى البيت بإمكانها أن تنتشر في جميع أنحاء البيت خلال أسبوع واحد فقط”.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ‘فورام’ “الإجراءات يمكن أن تكون تصاعدية. الان لم تتخذ إجراءات كبيرة ربما تطهير الحاويات التي تصل الى المطار والميناء تطهير كل الطائرات القادمة من فرنسا. باستعمال البخار أو الغازات أو المواد الكيماوية المخصصة لذلك من 10 دقائق إلى ربع ساعة”.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ”فورام” “اذا اصبحت الامور خطيرة ورأينا أن هناك غزو كبير. سنلتفت إلى الوافدين سنقوم بتطهيرهم في قاعات خاصة باستخدام الوسائل اللازمة”.

كما حذر البرفسور خياطي من الألبسة القديمة المستعملة حيث قال “حاويات الالبسة القديمة يجب أن يتم مراقبتها خاصة القادمة من الدول الأوروبية”.

وشدد المتحدث على ضرورة التحسيس في وسائل النقل العام وحتى الطائرات والباخرات القادمة من الخارج على ضرورة النظافة.

وعن مدى خطرة حشرة البق قال البروفسور خياطي “خلال الحرب العالمية الثانية البق هو الذي نشر التيفيس في الجزائر. وهو ناقل سريع للأمراض المتنقلة خاصة عندما يقوم بلسع دم شخص ما ثم ينقله لآخر”.