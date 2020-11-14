البروفسور رشيد مالك: احذروا كورونا يستهدف مباشرة مرضى السكري والضغط

حذر رشيد مالك، رئيس مصلحة الأمراض الداخلية، بمستشفى سعادنة عبد النور، بسطيف، مرضى السكري، من كورونا، حيث يستهدفهم مباشرة .

وصرح البروفسور لإذاعة سطيف، في اليوم العالمي لمرضى السكري، أن غالبية من تمكن منهم الفيروس هم مرضى السكري والسمنة والضغط.

وقال إن مستشفى سطيف بمختلف مصالحه في حالة شبه تشبع بالمرضى، وكثير منهم أصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف البروفسور “علميا اكتشفنا ان الكوفيد يسبب السكري لبعض الحالات “.

وقال إن كثيرا من مرضى السكري لا يأتون للمستشفى الا بعد فوات الأوان اين يتمكن منهم الفيروس وتصبح حالتهم خطرة.

ونصح قائلا ” حذار انتم اكثر عرضة للاصابة، امشوا يوميا على الاقل 30دقيقة، لا تتركوا الكمامة، لا تختلطوا مع الآخرين”.

وأكد أن 15 % من الجزائريين مصابون بداء السكري، حيث في كل 100 شخص يوجد 15 مصابون بالسكري.

وأفاد “اذا واصلنا بهذه الطريقة رسميا 30% من الجزائريين سيصابون بالسكرى وفق تقديرات منظمة الصحة”.

وأشار أن السكر يستعمل ويستهلك بطريقة غير منطقية في بلادنا، مطالبا بإجراءات ردعية من الحكومة لمواجهة الظاهرة.

وشدد على ضرورة اجراء التلقيح من الانفلونزا الموسمية، فهي تحمي بشكل كبير.

وأكد “لا أحد يظن انه بعيد عن الوباء، شخصيا انا مصاب بالفيروس، حالتي مستقرة موجود بالحجر لليوم الثامن”.