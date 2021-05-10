البروفسور شبلون: الجزائر أخذت القرار الصائب بالتفكير في تصنيع لقاح سبوتنيك الروسي دون غيره

أكد خبير الفيروسات البروفيسور، يحي شبلون، في تصريح لإذاعة عين تموشنت، أن الجزائر عرفت كيف تتحكم في الوضعية الوبائية.

وأشار المتحدث، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن وصف الإرتفاع الطفيف في الأرقام بالجزائر مؤخرا بأنه موجة ثالثة.

وقال إن التجارب والمعطيات العالمية أكدت أن التحورات التي عرفها الفيروس تخضع الدراسات العلمية إلى الحاجة لتحيين دائم.

وأشار أن السلالة الهندية أكدت للباحثين أن طريقة تحور الفيروس أصبحت تبنى على إندماج وتداخل السلالات الأصلية.

وأورد أن الجزائر أخذت القرار الصائب بالتفكير في تصنيع لقاح سبوتنيك الروسي دون غيره، بناء على معطيات علمية واقتصادية وإستراتيجية.

وأوضح أن العمل الصحيح ينطلق من تشجيع البحث العلمي باستثمار الطاقات العلمية الجزائرية وتوفير الإمكانيات اللازمة، والتركيز على الصناعة الصيدلانية.

ودعا إلى البقاء على نفس درجة اليقظة والعودة بشكل أكبر إلى الالتزام بتدابير الوقاية من انتشار الفيروس.