البروفسور صنهاجي: هذا الموعد المتوقع لانطلاق تطعيم الجزائريين بلقاح كورونا

كشف البروفيسور كمال صنهاجي، مدير الوكالة الوطنية للأمن الصحي، عن موعد انطلاق تطعيم الجزائريين بلقاح كورونا.

وفي حوار جمعه مع إذاعة سطيف، أفاد صنهاجي أنه تم تحديد لجنتين لدراسة اللقاح الأنسب الذي ستقتنيه الجزائر.

وأوضح أن اللجنة الأولى ستشرف على اختيار اللقاح الانسب والآمن، والثانية تتكفل بالجانب التنظيمي واللوجيستيكي لنقل، تخزين وتوزيع اللقاح.

وأشار أنه خلال الايام القليلة القادمة سيتم الكشف عن اللقاح الذي ستقتنيه الجزائر.

وأضاف في السياق “كونوا متأكدين لن نأتي باللقاح الا بعد مصادقة منظمة الصحة العالمية على فعاليته وجودته”.

وتابع صنهاجي “نعمل على دراسة كل اللقاحات بشكل علمي، لدينا الامكانات لاقتنائها، بما فيها تلك التي تتطلب درجات تخزين منخفضة”.

وأفاد “سنعتمد على كل وسائل الدولة بما فيها قدرات وإمكانات الجيش الوطني الشعبي”

وأكد أنه اذا سارت الامور كما هو مسطر، سيتم الانطلاق في عمليات التلقيح بعد شهر من الآن على دفعات .

وأشار أن اللقاح مجاني لكل الجزائريين، ولن يكون إلزاميا وإجباريا لكن اخلاقيا يجب على الجميع الاستفادة منه للوقاية.