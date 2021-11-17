البروفسور عمار طبايبية: نتوقع ارتفاع المصابين بالسكري بسبب الحجر الصحي

توقع رئيس مصلحة الطب الداخلي بالمؤسسة الاستشفائية العمومية لبئر طرارية في الجزائر العاصمة. البروفسور عمار طبايبية، اليوم الأربعاء. ارتفاع عدد المصابين بداء السكري مستقبلا.

وقال إن ارتفاع عدد المصابين بالسكري ليس نتيجة العوامل التي يذكرها الخبراء مثل التغذية غير السليمة والتدخين وقلة الحركة. بل إلى الحجر الصحي الذي أجبر العديد من المجتمعات على البقاء في المنازل والاستهلاك المفرط للأغذية.

وكانت مصلحة الطب الداخلي قد نظمت اليوم التوعوي لمكافحة الداء، إلى جانب تحفيز المواطنين على الإقبال على التلقيح ضد كورونا.

ودعا البروفسور طبايبية جميع الفئات التي تعاني من الأمراض المزمنة، لاسيما ارتفاع ضغط الدم الشرياني والسكري والسمنة. إلى التوجه نحو المؤسسات الجوارية لأخذ جرعاتهم من اللقاح باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

ما بين 22 و23 بالمائة من الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا تم تشخيص داء السكري لديهم بالصدفة

وكشف البروفسور أن ما بين 22 و23 بالمائة من الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا. تم تشخيص داء السكري لديهم بالصدفة.

وجاء تصريح الأخصائي بمناسبة الأسبوع التوعوي الذي نظمه المستشفى بساحة كيندي بالأبيار، تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة داء السكري.

وأوضح رئيس مصلحة الطب الداخلي بالمؤسسة الاستشفائية العمومية لبئر طرارية. أنه لم يتم لحد الآن إثبات العامل الذي تسبب في الإصابة بالسكري.

واستنادا إلى دراسة ومتابعة طبية قامت بها مصالح الطب الداخلي لثلاث مؤسسات استشفائية عمومية. بكل من بئر طرارية وسليم زميرلي بالجزائر العاصمة والمؤسسة الاستشفائية الجامعية لقسنطينة. لدى 2207 شخص تم إدخالهم إلى المستشفيات بعد تعرضهم إلى الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وقال إن نسبة المصابين بالسكري بمستشفى بئر طرارية بلغت 23 بالمائة وبمستشفى زميرلي 46 بالمائة وبقسنطينة 59 بالمائة.

في حين تراوحت نسبة الأشخاص الذين دخلوا هذه المستشفيات ويجهلون إصابتهم بالسكري وتم الكشف عن هذا الداء بالصدفة. خلال مدة استشفائهم ما بين 22 و 23 بالمائة.

بالإضافة إلى ذلك ذلك، فإن المصابين بداء السكري من صنف 1 و2 من الفئة العمرية البالغة 70 سنة فما فوق هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. مرجعا ذلك إلى الهشاشة وعامل الشيخوخة، إضافة إلى أن العديد من هؤلاء مصابون بأمراض مزمنة.

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