البروفسور مصباح: الوقاية هي السلاح الوحيد المتوفر حتى الآن للجزائر لمواجهة كورونا

كشف رئيس الجمعية الجزائرية للأمراض المعدية، البروفسور إسماعيل مصباح، أن “الوقاية هي السلاح الوحيد الناجع المتوفر حتى الآن للجزائر لمواجهة كورونا”.

وقال المختص في الأمراض المعدية بالمؤسسة الإستشفائية المنخصصة “الهادي فليسي بالقطار”، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه “وفي هذه الظروف لم يبق إلا الوقاية”.

وأكد البروفسور مصباح “الوقاية هي السلاح الوحيد السهل والناجع لمواجهة الفيروس، الذي اصبح واسع الإنتشار بالعالم ولم يتمكن العلماء من الكشف عن العلاج أو اللقاح لحد الآن”.

كما دعا البروفسور إلى “العمل بالإجراءات التي أوصت بها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمتمثلة في غسل اليدين بالماء والصابون عدة مرات في اليوم ولمدة عشرين ثانية على الأقل أو بالمحلول الكحولي”.

وأكد على التطبيق الصارم لجوانب النظافة وفي جميع الحالات داعيا إلى غسل وتنظيف المساحات التي يتم لمسها بالأيدي وكذا مختلف الأشياء التي يتم استعمالها يوميا على غرار الهاتف واللوحات الإلكترونية والحاسوب ومقبض الأبواب.