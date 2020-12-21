البروفسور مكي: هذه اللقاحات الأنسب لاقتنائها ضد كورونا

كشف المختص بعلم الأوبئة، عبد المومن يحيى مكي، أن اللقاحات التي قُدمت ضد كورونا، تحررت تقريبا كلها من مراحل الدراسات

وأوضح في تصريح لـ”النهار” أنه تم تقديم ملفات للهيئات الوطنية لكل شركة سواء الصينية أو الامريكية أو البريطانية أو الهندية.

وأضاف “هناك حتى من طالب الترخيص من المنظمة الاوروبية للأدوية، لكي يوزع في أوروبا وكذا المنظمة العالمية للصحة”.

وتابع البروفسور مكي “الجزائر لها حرية اختيار اللقاح الأنسب، وبالنسبة لي اللقاح الانسب هو لقاح موديرنا أو فايزر”.

وأشار أن المشكل في الجزائر هو كيفية الحصول على اللقاح في ظل الظروف الخاصة لنقله.

وأوضح المختص بعلم الاوبئة أنه يتم نقل لقاح موديرنا في درجة أقل من 20 درجة، وأقل من 80 درجة لفايزر.

وتابع “المشكل خاصة في كيفية الحصول على الثلج الخاص بالحفظ في تلك درجة الحرارة المنخفضة جدا والحاويات الخاصة باستيراده”.

وأشار البروفسور يحيى مكي أن اللقاح الروسي والصيني جيدين ايضا ومفيدان، واكتسبتهما عدة دول حاليا.

وقال “قبل شراء أي لقاح يجب طلب ملفه والدراسات التي اجريت حوله والمراحل الاربعة وكيف تطورت وكذا نتائجها”.

وأضاف ” يجب طلب ضمانات من الشركات لإعادته الى الدولة المنتجة، في حال اكتشاف آثار غير مرغوب فيها”.

وتابع “كل دواء او لقاح لديه اثر جانبي، كالحمى، القيء، الصداع، التعب ثم يشفى الانسان”.