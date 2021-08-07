البروفسور مومني يحذر: استعمال الأكسجين بشكل مفرط يؤدي إلى جفاف الرئتين

قال البروفيسور عبد الحق مومني رئيس مصلحة طب الأمراض الصدرية والتنفسية بالمستشفى الجامعي عبد النور سعادنة بسطيف في حوار للاذاعة. إن كورونا خطر جدا وقد يتحول فجأة من ايجابي عادي الى سلبي قاتل.

وأفاد المتحدث أن مناسبة عيد الأضحى كانت سببا في رفع الحالات بسبب عدم احترام التباعد. كما أن أزمة الأكسجين سببها زيادة الطلب والاستعمال المفرط للمرضى دون استشارة طبية.

وأشار إلى أن الأكسجين يستعمل في كل المصالح الطبية ليس فقط لمرضى كورونا. كما أن استعمال الأكسجين بشكل مفرط يؤدي إلى جفاف الرئتين وبمضاعفات خطرة ومميتة.

وأوضح كورونا في أعراضها تشبه مرض السل الذي تم التغلب عليه بالتلقيح. مؤكدا أنه مهما كانت نوعية اللقاح يجب استعماله لأنه يحد من المضاعفات لكنه لا يعالج المرض.

وتابع “منذ شهور قليلة وصل عدد مرضى الكوفيد في مصلحة الأمراض الصدرية إلى حالتين فقط. أما اليوم فالمصلحة مشبعة بـ 34 مريضا بكوفيد.

وأورد أن عمليات تحويل الأكسجين متواصلة بمركب الحجار بلارة وبطيوة. وننتظر قريبا وحدة من هذا النوع بسطيف.