البروفيسور إسماعيل مصباح: إستعمال الكمامة شخصي ولابد من تغييرها كل 3 أو4 ساعات

صرح البروفيسور إسماعيل مصباح عضو لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا أن إستعمال الكمامة إجباري وشخصي.

وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي قال البروفيسور أن على المواطن إستعمال الكمامة لمدة 3 أو4 ساعات فقط ويغيرها.

كما اكد عضو لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا أنه لال يمكن ان نستعمل كمامة شخص أخر اونستعيرها من اخر لأن هذا يمثل خطر كبير.

وكشف البروفيسور سماعيل مصباح أن المصلب في حال سعاله تخرج منه 40 ألف قطرة تخرج وتتسبب في إنتشار العدوى.

كما اضاف أن المصاب في حال عطسه يخرج منه 6 ألاف قطرة تتسبب في نشر العدوى وسط الناس والكمامة توقف من إنتشار العدوى