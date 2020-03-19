البروفيسور إسماعيل مصباح: التجمعات أكبر أماكن تتسبب في إنتشار كورونا

قال البروفيسور إسماعيل مصباح مختص في علم الأوبئة أن العلاج الوحيد من كورونا هو الوقاية و الوقاية فقط.

وقال مصباح أن مسؤولية وزارة الصحة بخبرائها وأطبائها تحذير المواطن من الوباء، كما يجب عليها التشديد على الطريقة التي تحذر بها.

وقال مصباح ان فيروس كورونا لا ينتقل عبر الهواء بل هو نتيجة العطس واللمس، وهذه الاحتياطات لا بد للمواطن أن يفهمها جيدا.

وأضاف مصباح أن انتقال الفيروس يكون عبر التجمعات مهما كان عددها، ولا بد للمرضى أن يستعملوا الكمامات.

وذكر البروفيسور مصباح ان كوريا مثلا انتقل فيها الفيروس من تجمع للسكان في كنيسة.