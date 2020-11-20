البروفيسور إلياس رحال: الأسرّة موجودة لكن الإشكالية تنظيمية فقط

قال عضو لجنة رصد ومتابعة تفشي “كوفيد 19″، إلياس رحال، اليوم الجمعة، أن “الإشكالية في مواجهة الوباء تنظيمية”.

وقال البروفيسور رحال، في تصريح حصري للنهار، “حاليا الأسرّة متوفرة في جميع المستشفيات الوطنية”.

وتابع البروفيسور قائلا “الإشكالية تنظيمة فقط، لا يوجد تنسيق فيما بين المستشفيات”.

وقال البروفيسور “لحقنا اليوم لعدد 20 ألف مريض وهي نسبة هائلة، لكن نسبة التشبع في الأسرة فاقت الـ 50 بالمائة على المستوى الوطني”.

وتابع البروفيسور قائلا “أن 15 ولاية بلغت نسبة التشبع في الاسرة فيها 75 بالمائة”.

وبخصوص توفر الأدوية، اكد البروفيسور أن “هناك اشكالية طرحت في مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص دواء تخثر الدم”.

كما طمأن البروفيسور بتوفر مادة الأوكسجين في جميع المستشفيات عبر ولايات الوطن.