البروفيسور إلياس زرهوني: المستقبل هو البحث العلمي

أكد البروفيسور الياس زرهوني، خلال لقائه بطلبة جامعة البليدة، أنه تبادل معهم أفكارًا تتعلق بتعلم الرياضيات وأهمية نقل التكنولوجيات العلمية الحديثة.

وأوضح زرهوني أنه التقى برئيس الجمهورية من أجل الحديث عن قضايا تخص البحث العلمي، كما التقى بوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد ذات المتحدث أن المستقبل هو البحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يخص العالم بأجمعه وليس الجزائر فقط.

كما وجّه البروفيسور نصيحة للطلبة بضرورة الجهد والعمل، مؤكدًا أن الفكرة الأساسية هي المنافسة وتوفير الشروط اللازمة لذلك.

وأشار زرهوني إلى أنه لاحظ اليوم أن الطلبة يتحدثون اللغة الإنجليزية أكثر مما كان عليه الحال في السابق.

وختم زرهوني تصريحاته بالتأكيد على أن رئيس الجمهورية إنسان حكيم ويحب تطور البلاد في مجال العلم والبحث العلمي.