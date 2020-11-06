البروفيسور بركاني يكشف موقفه من عودة البطولة في موعدها المحدد

أكد عضو اللجنة العلمية لمُتابعة فيروس كورونا، بقاط بركاني، بأن الوضع الوبائي في الجزائر، يطرح أكثر من علامة إستفهام بخصوص إستئناف البطولة الوطني.

وقال في تصريحات للإذاعة الوطنية :”للأسف بلادنا تعرف إرتفاع عدد الإصابات بالفيروس، والأندية تعرف إصابة العديد من لاعبيها”.

وواصل :”إن تواصل إرتفاع عدد الإصابات، فعلينا أن نكون صرحاء، لا يجب أن نغامر بصحة اللاعبين”.

وأردف :”نأمل أن تعطي الإجراءات التي قامت بها الحكومة نتائج، ونعود للعب كرة القدم، ولكننا صراحة مُتشائمون”.

وأضاف :”من هنا الى غاية الـ28 نوفمبر، سنرى ما الذي سيحدث، كل شيء يبقى ممكنا، وعلينا التحلي بالمسؤولية”.

وختم :”نعلم بأن كرة القدم مهمة جدا بالنسبة لمعنويات الشعب الجزائري، ونتمنى أن تعود الأمور الى نصابها”.