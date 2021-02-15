البروفيسور بركاني يُطالب بنقل مُباراة السياربي وصانداونز خارج الجزائر!

طالب البروفيسور بقاط بركاني، بنقل المُباراة القادمة التي ستجمع بين شباب بلوزداد وماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، خارج الجزائر.

وأكد عضو لجنة متابعة رصد ومتابعة فيروس كورونا، بالجزائر، الى أن تواجد ممثل جنوب إفريقيا في بلادنا يمثل خطرا حقيقيا.

وقال لوكالة الأنباء الجزائرية :”كورونا المتحور خارج السيطرة في جنوب إفريقيا، والمُباراة يجب أن تقام بعيدا عن الجزائر”.

وواصل :”نحن نتخوف من الفحوصات الخاطئة، وإمكانية عدم نفع اللقاح الحالي ضد كورونا المتحورة أمر وارد”.

ليختم :”بالنسبة لي تحويل المُباراة خارج الجزائر، هو أفضل خيار في الوقت الراهن”.

يُذكر بأن المواجهة بين بطل الجزائر وعملاق جنوب إفريقيا، ستلعب يوم الـ23 من فيفري الجاري في ملعب 5 جويلية.