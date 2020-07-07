البروفيسور بقاط : “أستغرب من يطالب بإستئناف المنافسات الرياضية”

إستغرب رئيس عمادة الأطباء وعضو اللجنة العلمية لمتابعة إنتشار وتفشي فيروس كورونا، البروفيسور، بقاط بركاني، من الأطراف التي تدعو لإستئناف المنافسات الكروية بالرغم من الحالة الصحية التي تعيشها البلاد.

وتحدث البروفيسور بركاني في تصريح لإذاعة سطيف صبيحة اليوم الثلاثاء، عن قضية إستئناف المنافسات الرياضية قائلا:

“نستغرب وجود رغبة في إستئناف مباريات كرة القدم في وقت يجب فيه تأجيل المنافسات وحتى الإلغاء، لأن الأهم هو التغلب على المرض وليس كرة القدم”.

هذا وكان المكتب الفيدرالي للفاف قد تمسك بإنهاء الموسم الكروي الحالي بالرغم من معارضة 95% من الأندية بسبب صعوبة تطبيق البروتوكول الصحي.