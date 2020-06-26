البروفيسور بقاط : “من الصعب إستئناف البطولة الجزائرية اليوم وغدا”

إعترف البروفيسور، بقاط بركاني، عضو لجنة متابعة ورصد وباء كورونا في الجزائر، بصعوبة إستئناف الموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

وتحدث بقاط صبيحة اليوم الجمعة عن إستئناف البطولة الوطنية من عدمه عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة.

وقال: “بإعتبارنا لجنة طبية مكلفة بمحاربة كوفيد 19، حذّرنا من خطر إستئناف المنافسة في هذه الظروف الصعبة، مع تزايد عدد الإصابات بهذا الفيروس”.

وأضاف: “نحن هنا نتكلم عن خطورة تجمع اللاعبين وليس الأنصار، لأن الرياضات الجماعية تشكل خطرا على اللاعبين أنفسهم، وهناك من يقول أن العديد من البلدان الأوروبية إستأنفت بطولاتها، لكن في أوروبا كل لاعب لديه “jacuzzi ” خاص به” .