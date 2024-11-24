البروفيسور بلحاج: إعداد دليل للأطباء والمرضى حول السكري قريبا

كشف البروفيسور بلحاج رئيس قسم الطب الداخلي بالمستشفى الجامعي لوهران. أنه سيتم إعداد حول مرض السكري يخص المرضى وحتى الأطباء العامون من أجل احتواء المرض.

وقال البروفيسور بلحاج، في تصريحاته على هامش اليوم التكويني للأطباء العامون من 12 ولاية من تنظيم مخابر نوفورديسك بالتعاون مع وزارة الصحة. أن الدليل الجديد حول مرض السكري سيتضمن كل ما يتعلق بالمرض من التشخيص، الفحص، العلاج، جميع المضاعفات. بالإضافة كذلك إلى أنواع مرض السكري المختلفة، العلاج، التثقيف العلاجي، جميع فصول مرض السكري.

وأشار البروفيسور بلحاج، إلى أن هذا الدليل الجديد الذي سيصدر قريبا -حسبه- سيكون وثيقة ضخمة. و مهمة للمرضى وحتى الأطباء العامين يجب الإحتفاظ بها. كما ستكون بمثابة نظرة عامة على جميع أمراض السكري.

وأكد البروفيسور بلحاج، أنه على الأطباء الإستعانة بهذا الدليل حتى يتم التعامل مع المرضى بما يناسب التوصيات الدولية الحالية التي تتكيف مع بيئتنا ووسائلنا. خاصة وأنه سيتم طرح الأنسولين الجديد للبيع قريبًا لأنه حصل على ترخيص التسويق الخاص به.

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