البروفيسور بلحاج: الوضعية الوبائية كارثية ويجب الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية

قال البروفيسور رشيد بلحاج، مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية بمستشفى مصطفى باشا، ورئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين. أنه من الضروري الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية. مؤكدا أن الوضعية الوبائية كارثية.

وحذّر بلحاج، في حديث للقناة الإذاعية الأولى، من تزايد عدد الإصابات لدى الأطقم الطبية وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب الحالات المصابة بفيروس كورونا المتحور. في ظل تزايد الطلب على الأكسجين، وتعقد حالات المصابين، واستهداف الفيروس للفئات الأصغر سنا بما فيها الرضع.

وأضاف رشيد بلحاج، أن الفترة الأولى من الوباء لم تكن تستهدف غير المرضى والمسنين فيما تطورت الموجة الثالثة إلى إصابة كل الفئات. وهو ما زاد من تعقيد الحالة الوبائية. داعيا إلى ضرورة التقيد الصارم بالتدابير الصحية، والصرامة في تطبيق القانون على المخالفين.