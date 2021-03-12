البروفيسور بلحاج: بالرغم من ظهور السلالة الجديدة.. الوضعية الحالية في الجزائر غير مقلقة

كشف البروفيسور رشيد بلحاج رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا، أن الوضعية الحالية في الجزائر غير مقلقة.

وأضاف البروفيسور في حديث لإذاعة سطيف، أنه بعد ثلاثة أسابيع من ظهور السلالة الجديدة، الوضعية الحالية غير مقلقة.

وأوضح في ذات السياق، أنه لم نصل إلى الذروة مثلما حدث سابقا، داعيا إلى مواصلة الإجراءات الوقائية خاصة قبيل شهر رمضان.

وأفاد ذات المتحدث، أنه تم لحد الآن تلقيح 12 بالمائة من عمال الصحة بمستشفى مصطفى باشا دون تسجيل اي أعراض.

وأشار بلحاج، إلى أن قطاع الصحة ينتظر إصلاحات عميقة فتحها رئيس الجمهورية مباشرة بعد نهاية الوباء.

خاصة وأن الإجراء يهدف إلى الحد من تداوي الجزائريين خارج الوطن، وذلك بإيجاد آليات فعلية للنهوض بالقطاع، خاصة في الولايات الداخلية و الجنوبية بتوفير الإمكانات اللازمة للأطباء.

وأوضح ذات المتحدث، أن أولويات القطاع هو تحسين الوضع الاجتماعي للطبيب خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية.

مؤكدا أنه من غير المعقول طبيب جراح على المخ يتقاضى 10 بالمائة فقط مقارنة براتب طبيب في دول اخرى.