البروفيسور بلحاج: رسميا نعيش موجة ثالثة لفيروس كورونا وسيناريو السنة الماضية يتكرر

أعلن مدير النشاطات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا البروفيسور رشيد بلحاج أن الوضع الذي يعيشه مستشفى مصطفى باشا يؤكد أن الجزائر دخلت موجة ثالثة من وباء كوفيد 19 بصورة رسمية.

وقال البروفيسور بلحاج خلال حلوله صبيحة اليوم على حصة “ضيف التحرير” ، أن سيناريو الموجة الثانية الذي ضرب الجزائر شهر جويلية وأوت من السنة الماضية يتكرر هذه السنة مع إصابات كثيرة أعراض خطيرة خاصة ماتعلق منها بعجز المصابين عن التنفس.

وأضاف البروفيسور أن المستشفى يمر بحالة التشبع والطاقة الاستيعابية القصوى، أن تم تخصيص 11 مصلحة على مستوى المستشفى لمرضى كوفيد، أين تم تخصيص 300 سرير استشفائي ، بالإضافة إلى 80 سرير خاص بالانعاش.

وأكد بلحاج أن الوضعية ستتعقد اكثر فأكثر في حالة استمرت حالة اللامبالاة والتهاون في احترام اجراءات الوقاية من الفيروس بمافيها التعقيم واحترام اجراءات التباعد الاجتماعي.

وبخصوص الوضعية المهنية اكد ذات المتحدث أن الطاق الطبي قد أصابه التعب بعد مواجهة الفيروس لمدة تزيد عن 16 شهرا متتاليا، داعيا المواطنين إلى ضرورة تقدير التضحيات التي تقدمها الاطقم الطبية.