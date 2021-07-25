بلحاج: عدد الإصابات أضعاف الأرقام المعلنة.. و18 وفاة أمس بمستشفى مصطفى باشا

قال البروفيسور رشيد بلحاج، مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية بمستشفى مصطفى باشا، ورئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين. أن عدد الإصابات أضعاف الأرقام المعلنة. كاشفا عن 18 وفاة الليلة الماضية في مستشفى مصطفى باشا وحده.

وأضاف خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أنه قد أصيب 25 فردا من الأطقم الطبية بالمستشفى، مما يزيد من أزمة الكوادر الطبية وشبه الطبي. داعيا إلى ضرورة الصرامة في تطبيق البرتوكول الصحي، في ظل التشبع والاكتظاظ الذي تعرفه المستشفيات بسبب تفاقم الحالة الوبائية، جراء التهاون وعدم اخذ اللقاحات في الفترة الماضية.

وكشف في ذات السياق، أنه لا يستبعد اللجوء إلى توجيه نداء إلى الطلبة والمتقاعدين للتطوع ضمن الطاقم الطبي. لتسيير المرحلة الصعبة التي سببها الوباء والتي وصفها بــ” طب الكوارث”. داعيا إلى اعتماد إستراتيجية طب طوارئ بإعلان حالة طوارئ صحية. تفاديا للإنزلاقات والعواقب الوخيمة وإتاحة التسيير الحسن للوضعية الوبائية.