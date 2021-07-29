البروفيسور بلحسين: التراخي والتهاون في تطبيق الإجراءات الصحية وراء الإرتفاع الكبير في عدد الإصابات بكورونا

أكد البروفيسور محمد بلحسين، اليوم الخميس، أن التراخي والتهاون في تطبيق الإجراءات الصحية هو سبب الإرتفاع الكبير المسجل في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

واعتبر بلحسين لتلفزيون “النهار” أن التدابير الوقائية هي أساس حماية الأشخاص والأفراد من تفشي الوباء في الجزائر، مضيفا إلى أنه تم تسجيل تراخي كبير من طرف المواطنين بخصوص الالتزام بالاجراءات الاحترازية السهلة كغسل اليدين وارتداء الكمامة، والتباعد الإجتماعي.

وأوضح البروفيسور أن السلالة المتحورة الجديدة “داالتا” تعتبر سهلة وسريعة الإنتشار، مقارنة بالفيروس الأول الذي دخل إلى الجزائر منذ بداية الجائحة.