البروفيسور بلحسين: الوضعية الوبائية في الجزائر أصبحت مقلقة

قال رئيس الخلية العملياتية لتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية، البروفيسور محمد بلحسين، “أن الوضعية الوبائية بالجزائر أصبحت مقلقة”.

وأكد البروفيسور بلحسين، نقلا عن الإذاعة الوطنية، أن “إرتفاع الإصابات مرتبط بثلاثة عوامل أولها المناخ الذي يعرف انخفاضا في درجة الحرارة وهو ما يسهل من إنتشار الفيروس، ثانيا استئناف الأنشطة التجارية والرياضية وعودة التلاميذ إلى المدارس والذي يعتبر مناخا مناسبا لانتشار العدوى

والعامل الثالث والذي يعتبر أكثر أهمية هو التخلي عن تطبيق التدابير الوقائية الأساسية”.