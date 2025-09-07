البروفيسور بلخيري: التغطية الإعلامية لمعرض IATF..حضور قوي وطموح قاري للجزائر

قال البروفيسور رضوان بلخيري مدير مخبر البحث في دراسات الإعلام والمجتمع. إنّ المتتبع لعدسة وسائل الإعلام الجزائرية في تغطية معرض التجارة الإفريقية البينية، يظهر لنا خصوصية مرتبطة بمكانة الجزائر نفسها. في القارة، فقد أظهرت فعلا أن الجزائر تعزز حضورها الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء، ومعرض التجارة الإفريقية البينية كان فرصة إعلامياً وسياسياً في آن واحد، فالحديث عن الدور المنوط للإعلام الجزائري في التغطية للحدث IATF يبرز الترويج لدور الجزائر الرسمي.

وأكد في هذا الصدد، أن الصُحف والقنوات ركزت بشكل كبير على مشاركة الجزائر، سواء من حيث عدد الشركات العارضة أو من خلال الخطاب السياسي. الرسمي الذي يربط الحدث برغبة الجزائر في أن تكون “بوابة شمال إفريقيا” نحو العمق الإفريقي.

وأضاف أن بعض وسائل الإعلام أبرزت العقود الموقعة ومشاريع التعاون بين مؤسسات جزائرية ونظيراتها الإفريقية، خاصة في مجالات الطاقة، البناء. النقل والخدمات اللوجستية.

واشار البروفيسور أيضا إلى البعد الاستراتيجي، حيث ظهرت في التحليلات مقالات حول العلاقة بين المشاركة الجزائرية في المعرض وبين مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA). مع خطاب يؤكد أن الجزائر لا تريد أن تكون متأخرة في سباق التموقع الاقتصادي، بل يجب أن يكون لها دور فاعل وفعال في آن واحد.

التغطية الإعلامية رفعت من وعي الجمهور بأهمية الانفتاح على إفريقيا

من جهة أخرى يمكننا القول حسب البروفيسور ” بأن التغطية الإعلامية رفعت من وعي الجمهور بأهمية الانفتاح على إفريقيا، كما ساهمت في دعم الصورة الإيجابية للجزائر كفاعل اقتصادي له طموح قاري. والمتابع لحضور وسائل الإعلام يدرك جليا أنها سلطت الضوء على قصص نجاح بعض المؤسسات الجزائرية التي دخلت السوق الإفريقية.

أما من ناحية نقاط الضعف يضيف البروفيسور. “التي طغت على التغطية والتي نراها جاءت نسبية فنجدها قد ركزت على الطابع البروتوكولي من خلال التركيز الأكبر على خطابات المسؤولين أكثر من تحليل المعوقات الحقيقية. التي تواجه الصادرات الجزائرية (كالنقل، التحويلات البنكية، القوانين الجمركية).

كما تجدر الإشارة حسب البروفيسور إلى أن قوة الانتشار خارج الداخل الجزائري، فقد وصلت الرسالة الإعلامية الجزائرية إلى الفضاء الإفريقي الأوسع بنفس القوة التي فعلتها بعض وسائل الإعلام في نيجيريا. جنوب إفريقيا أو مصر.

وفي الختام أكد البروفيسور أنه يمكن الجزم قولا بأن وسائل الإعلام الجزائرية نجحت في إبراز الحدث داخلياً كجزء من سياسة الدولة لتعزيز اندماجها الإفريقي. كما حققت نجاحاً كاملاً في تحويل التغطية إلى نقاش اقتصادي عميق أو منصة لتسويق المؤسسات الجزائرية بشكل واسع على مستوى القارة.