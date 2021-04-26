البروفيسور بوخروبة: أعراض السلالة الجديدة لكورونا تطورت وهذه أهمها

كشفت البروفيسور حفيظة بوخروبة، المختصة في علم الأوبئة والطب الوقائي بمستشفى سعادنة عبد النور، أن أعراض السلالة الجديدة لكورونا تطورت.

وقالت في حوار مع إذاعة سطيف، إن الفيروس المتحور عاد بطاقة جديدة، حيث قد يكون الشخص مصابا وناقلا للعدوى ولا يدري.

وأضافت “لا سُعال لا حٌمَى بل آلام في المفاصل ضعف الجسد، فقدان الشهية،التهاب رئوي، قيئ كثير وإسهال وتعالج عاديا بأدوية”.

وتابعت “في بعض الأحيان لا توجد أعراض ظاهرية، السلالة الجديدة لا تستوطن منطقة البلعوم بل قد تؤثر مباشرة على الرئتين”.

وحذرت “قد تكون هذه السلالة خطرة حتى على الشباب وتدخلهم مباشرة قاعة الانعاش وهو موجود حاليا بمستشفى سطيف”.