البروفيسور بوخروبة: الأطباء الخواص يسجلون يوميا حالات جديدة بكورونا في عياداتهم

كشفت البروفيسور حفيظة بوخروبة، المختصة بعلم الأوبئة والطب الوقائي بمستشفى سعادنة عبد النور، أن حالات الإصابة بالكوفيد في ارتفاع مستمر.

وقالت في حوار مع إذاعة سطيف، إن الأطباء الخواص يسجلون يوميا حالات جديدة للاصابة في عياداتهم.

وقالت إن هذه الحالات تعالج في المنازل ولا تذهب للمستشفى ويجب التصريح بها، لتصبح مسجلة عند وزارة الصحة .

وأضافت “هذه الحالات لا تخيفنا كونها تعالج في البيوت، لكن ما يخيفنا هو عدم استجابتهم للبروتوكول الصحي فينقلون العدوى للكثيرين”.

وتابعت “دون شك موجة ثالثة قادمة لن تكون خطرة، إذا التزمنا بلبس الكمامة، ونتخوف من امتلاء المستشفى بالمرضى”.

ودعت إلى الإلتزام خاصة في هذه الأيام من رمضان أين تكثر الخرجات والتجمعات والأسواق.