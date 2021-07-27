البروفيسور بوعشرية: إحتفالات الناجحين في البكالوريا سترفع من عدد الإصابات

قال مدير المؤسسة الإستشفائية محمد بوضياف بعين ولمان علي بوعشرية، أن المؤسسة تستقبل يوميا حالات الإصابة بالفيروس والعدد في تزايد. مضيفا أن معظم الحالات التي نستقبلها وضعيتها الصحية حرجة جدا.

وأضاف البروفيسور في تصريح لإذاعة سطيف، أن الفيروس المتحور “دلتا” خطير جدا ويصيب كل الأصناف العمرية. خاصة وأنه يتم تسجيل حالات وفاة جراء الفيروس لشباب في مقتبل العمر. مشيرا إلى أن عدد حالات الإصابة بالفيروس والموجودين بالمستشفى يتجاوز 100 حالة.

وأوضح في ذات السياق، أنه لايجب تهويل الوضع كثيرا بالنسبة لموضوع الأكسجين. لأنه يتم حاليا العمل ليلا ونهارا على توفيره. مؤكدا أن الأطقم الطبية والشبه طبية بالمستشفى رغم تعبها إلا أنها لازالت تقاوم بثبات رغم فقدان زملاء لهم مؤخرا بسبب اصابتهم الفيروس.

وكشف البروفيسور بوعشرية، أنه من المتوقع إستقبال إصابات أخرى حتى منتصف شهر أوت. بسبب الإحتفالات الأخيرة للناجحين بشهادة الباكالوريا. داعيا إلى تأجيل الإحتفالات إلى غاية تجاوز هذا الوضع الصحي الخطر.