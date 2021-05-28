البروفيسور بوعمرة: الحالة الوبائية مستقرة ولكن..

قال المختص في الطب الوقائي، البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة، اليوم الجمعة، إن الحالة الوبائية في الجزائر بالمستقرة. لكنها تبقى مُقلقة بعد تسجيل إصابات جديدة بالسلالات المتحورة.

وحذر بوعمرة في تصريح للتلفزيون الجزائري، من التراخي في الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بوباء كورونا. وأشار أن المصالح الصحية سجلت في الأيام الأخيرة حالة من الاستقرار في عدد الإصابات بالفيروس.

وأضاف “رغم هذا الاستقرار، تبقى الوضعية الوبائية في الجزائر مُقلقة بسبب تسجيل حالات إصابة بالسلالات المتحورة، وهذا أمر مخيف. لأن لها خصوصيات أخطر من حيث الانتشار والأعراض”.