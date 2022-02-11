البروفيسور بوعمرة: الوضعية الوبائية مستقرة..وهذا سبب تراجع الاصابات
أكد البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة، المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي اليوم الجمعة أن الوضعية الوبائية الحالية مستقرة.
وأضاف مدير مستشفى تيبازة، لاذاعة سطيف أن استقرار الوضعية الوبائية جاء بعدما وصلنا إلى الذروة بسبب متحور AB1 لاوميكرون، و الأيام القادمة ستعرف تراجعا في عدد الإصابات.
وفي هذا السياق أوضح أن العودة الى الوضعية الأولى و الانخفاض الكبير في الحالات المسجلة لن يكون سريعا وسيستغرق أسابيع.
مشيرا الى ان سبب التراجع يعود الى تحور سلالة أوميكرون AB2 الأكثر انتشارا والأقل خطورة من AB1. بفضله نزل المنحنى.
كما أكد بوعمرة أن نهاية الموجة الرابعة تماما والرجوع الى الحالة الطبيعية المستقرة تتطلب أسابيع فقط.
وأضاف:”بلدان كثيرة قامت بالفتح الكلي و العودة للحياة العادية لكن بعد تحقيق نسبة تلقيح فاقت 85 و 90%.”
بالمقابل أكد ذات المتحدث عن امكانية ظهور متحورات ومتغيرات أخرى لكوفيد أكثر خطورة ممكن جدا في ظل نسبة تلقيح ضعيفة.
كما يمكن ظهور متحورات جديدة أقل خطورة من أوميكرون والذهاب الى اصابات موسمية فقط.
وأفاد مدير مستشفى تيبازة، أن أهم استراتيجية حاليا هي استراتيجية التطعيم، مشيرا إلى أن التركيز على المناعة الطبيعية غير مجدي لمدة أطول.
وأردف قائلا:”الملاحظ ان عددا كبيرا من الأشخاص من يعتمدون على المناعة الطبيعية أصيبوا أكثر من مرة ومرتين.وايضا لا نعلم قوة و خطورة المتحور القادم هل هو قوي أم لا.”؟
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تراجع إصابات كورونا في الجزائر وهذه آخر حصيلة
أعلنت وزارة الصحة، امس الخميس، عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 261638 إصابة.
كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6687، بعد تسجيل 12 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.
هذا وتماثلت 416 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 173476. فيما يتواجد 35 مريضا بمصلحة العناية المركزة.
للتذكير، سجلت الجزائر أمس الأربعاء 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة.
ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.
كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.
وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.