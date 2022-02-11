البروفيسور بوعمرة: الوضعية الوبائية مستقرة..وهذا سبب تراجع الاصابات

أكد البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة، المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي اليوم الجمعة أن الوضعية الوبائية الحالية مستقرة.

وأضاف مدير مستشفى تيبازة، لاذاعة سطيف أن استقرار الوضعية الوبائية جاء بعدما وصلنا إلى الذروة بسبب متحور AB1 لاوميكرون، و الأيام القادمة ستعرف تراجعا في عدد الإصابات.

وفي هذا السياق أوضح أن العودة الى الوضعية الأولى و الانخفاض الكبير في الحالات المسجلة لن يكون سريعا وسيستغرق أسابيع.

مشيرا الى ان سبب التراجع يعود الى تحور سلالة أوميكرون AB2 الأكثر انتشارا والأقل خطورة من AB1. بفضله نزل المنحنى.

كما أكد بوعمرة أن نهاية الموجة الرابعة تماما والرجوع الى الحالة الطبيعية المستقرة تتطلب أسابيع فقط.

وأضاف:”بلدان كثيرة قامت بالفتح الكلي و العودة للحياة العادية لكن بعد تحقيق نسبة تلقيح فاقت 85 و 90%.”

بالمقابل أكد ذات المتحدث عن امكانية ظهور متحورات ومتغيرات أخرى لكوفيد أكثر خطورة ممكن جدا في ظل نسبة تلقيح ضعيفة.

كما يمكن ظهور متحورات جديدة أقل خطورة من أوميكرون والذهاب الى اصابات موسمية فقط.

وأفاد مدير مستشفى تيبازة، أن أهم استراتيجية حاليا هي استراتيجية التطعيم، مشيرا إلى أن التركيز على المناعة الطبيعية غير مجدي لمدة أطول.

وأردف قائلا:”الملاحظ ان عددا كبيرا من الأشخاص من يعتمدون على المناعة الطبيعية أصيبوا أكثر من مرة ومرتين.وايضا لا نعلم قوة و خطورة المتحور القادم هل هو قوي أم لا.”؟

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