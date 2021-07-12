البروفيسور بونجار: نحتاج إلى 350 ألف لتر يوميا من الأكسجين.. ولابد من التلقيح

قال البروفيسورعدة بونجار، عضو اللجنة العلمية ورئيس مصلحة طب الأورام بالمستشفى الجامعي للبليدة، أنه لابد من تطبيق القواعد الصحية واحترام الإجراءات الوقائية. لتفادي سيطرة الفيروس وانتشاره

وأضاف البروفيسور في حديث لإذاعة سطيف، أنه لا داعي لتهويل الوضع، مؤكدا أنه ليس هناك تشبعا على مستوى المستشفيات والتكفل بالمرضى يتم في أحسن الظروف. مشيرا إلى أنه إذا كان فيه تشبع في المستشفيات فهذا لا يعود إلى نقص الاماكن لكن يعود إلى تقليص عدد الأسرة المخصصة للكوفيد كما كان في بداية الأزمة.

وأوضح بوعدة، أن إحتياجاتنا للأكسجين أكثر من 350 ألف لتر يوميا. والكميات موجودة ومعظم المستشفيات لاتعاني أزمة أكسجين. مضيفا أن نسبة الأسرة المشغولة في المستشفيات لا تتعدى 25 بالمائة من العدد الاجمالي الذي كان مخصصا للمرضى الكوفيد في بداية الازمة وذالك يعود الى استانف معظم المصالح لنشاطها الاعتيادي.

وقال ذات المتحدث، أنه يوجد بالجزائر 70 ألف سرير في المستشفيات. ووزارة الصحة خصصت أكثر من 20 ألف سرير لمرضى الكوفيد. حيث تم رفع قدرة الاستيعاب بعد تطور الحالة الوبائية. وتم تسخير مصالح أخرى ما عدا مصالح طب الاطفال، النساء والتوليد، الإستعجالات والسرطان. مؤكدا أن السبيلان الوحيدان للخروج من هذه الأزمة وطنيا وعالميا هما التلقيح واحترام الاجراءات الصحية